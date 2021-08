Migranti, altri due sbarchi nella notte: nell’hotspot più di 600 persone

Proseguono gli sbarchi a Lampedusa dopo una breve tregua per i forti venti che non hanno permesso le traversate. Sono 28 i migranti che, con due diversi barchini, sono stati soccorsi – dalle motovedette della Guardia di finanza – nelle acque antistanti a Lampedusa.

Centro di accoglienza oltre la soglia

Ieri si erano invece registrati tre sbarchi per un totale di 62 persone. Nel primo barchino, soccorso in nottata, c’erano a bordo 18 subsahariani, tra cui 7 donne. Il natante si trovava a circa 17 miglia a Sud dell’isolotto di Lampione quando è stato intercettato. A due miglia e mezzo è stato, invece, bloccato l’altro barchino con a bordo 20 tunisini. Prima di questo ultimi due arrivi, all’hotspot c’erano 594 ospiti a fronte di una capienza massima prevista per 250 persone. Una emergenza che avanti ormai da giorni: nelle scorse ore sono già stati trasferiti diversi minori non accompagnati.