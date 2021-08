Lampedusa, trasferiti 50 minori: hotspot con oltre 700 persone

Cinquanta minori non accompagnati, ospiti dell’hotspot di Lampedusa, stanno per lasciare l’isola con il traghetto di linea Sansovino che giungerà in serata a Porto Empedocle (Ag). Con loro anche un migrante adulto. Nel pomeriggio, secondo le disposizioni della prefettura di Agrigento, verranno trasferiti 230 migranti con il pattugliatore Diciotti della Guardia Costiera che si dirigerà verso Pozzallo. I 230 successivamente verranno portati a Crotone (200) e i restanti in Toscana.

Il vento blocca le traversate

All’hotspot di contrada Imbriacola restano, dopo il trasferimento dei 51 sul traghetto di linea, 762 persone a fronte dei 250 posti disponibili. Solo ieri, fra traghetto, nave quarantena e pattugliatore Diciotti, erano stati trasferiti 632 migranti. Intanto, a causa del vento e delle cattive condizioni del mare, restano per ora ferme le traversate e gli sbarchi