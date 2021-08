ROMA – Covid, l’Oms lancia l’allarme per le vaccinazioni in Europa. Il direttore dell’Oms per l’Europa Kluge si è detto preoccupato per il rallentamento del ritmo delle somministrazioni sceso nelle ultime sei settimane del 14%.

Sempre l’Oms parla di una ipotesi entro il primo dicembre in Europa di altri 236mila morti. Stop ai viaggi in Ue per chi viene dagli Usa e non è vaccinato.

E i ginecologi e i pediatri lanciano un appello al ministero per la Salute per vaccinare donne incinte e ragazzini sopra i 12 anni. “Sono infatti possibili rischi gravi anche per queste categorie”, avvertono gli esperti. I vaccini a mRNA, sottolineano le associazioni di specialisti in una nota, sono “assolutamente sicuri sia per le donne in gravidanza, sia per le donne che allattano. In Italia ci sono 3,5 milioni di over 50 non vaccinati. Con meno test risale il tasso di positività, al 3,88% e crescono intensive e ricoveri nei reparti ordinari.