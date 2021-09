Si torna tra i banchi, ecco quando riapriranno le scuole in Sicilia

PALERMO – Ancora pochi giorni di vacanze, poi si torna a scuola. Mentre si continua a discutere sull’utilizzo del green pass oppure no per il personale docente e scolastico è già stato decisa la data per la ripresa delle lezioni, che, in tutte le scuole di ordine e grado siciliane, è previsto per il 16 settembre 2021.

I giorni di scuola sono determinati in 207 e/o 206 in caso la festa del santo patrono locale dovesse ricadere durante l’anno scolastico, con l’ultimo giorno previsto il 10 giugno 2022.

Naturalmente ci saranno le vacanze di Natale che andranno dal 23 dicembre 2021 al 06 gennaio 2022. Per le festività pasquali le lezioni saranno sospese dal 14 aprile 2022 al 19 aprile 2022.

In Sicilia il 15 maggio viene festeggiata l’Autonomia Siciliana che – si legge nel comunicato diffuso dall’Assessorato “deve essere dedicata a specifici momenti di aggregazione scolastica per lo studio dello Statuto della Regione Siciliana e per l’approfondimento di problematiche connesse all’autonomia, alla storia e all’identità regionale”.

Le festività nazionali – ivi compresa la Festa del Santo Patrono e la data di inizio degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, stabiliti dal Ministero – sono le seguenti: