Torre Leone, ancora disfunzioni: Sunia diffida l’amministrazione

CATANIA – Gli impianti fognari mal funzionanti e lo stop a uno dei due ascensori nella “Torre Leone” di Librino che ospita ben 96 famiglie, sono ancora al centro dell’attenzione del Sunia di Catania, il sindacato degli inquilini che fa i conti con l’ incertezza nella gestione del palazzo e con l’impossibilità di avviare la tanto desiderata autogestione.

“Sollecitiamo da tempo gli interventi e abbiamo diffidato l’Amministrazione comunale a proseguire nell’atteggiamento di ignorare i problemi più gravi. – spiega la segretaria del Sunia, Agata Palazzolo- Tra questi, la mancanza di interventi di sanificazione in tutti gli spazi condominiali e l’attuazione di misure idonee ad evitare la propagazione del virus tra gli assegnatari. Abbiamo anche inviato una nota all’ASP in cui si chiede con urgenza di provvedere alla messa in sicurezza sanitaria. È importante che non si spengano i riflettori su un luogo in cui abitano tante famiglie in stato di bisogno e in cui, noi lo sosteniamo con forza, si è ancora in tempo a sottrarre persone e cose al degrado e all’incuria”.