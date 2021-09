Giro di Sicilia, in arrivo 6 milioni per la viabilità interna

Sei milioni di euro. Questo il valore complessivo degli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria della viabilità secondaria di otto province siciliane deliberati dal governo Musumeci in vista dell’edizione 2021 del Giro di Sicilia. La manifestazione ciclosportiva, ripristinata nel 2019 grazie all’intesa tra Regione siciliana e Rcs Sport, si svolgerà dal 28 settembre al primo ottobre.

Falcone: “Al lavoro per definire i progetti”

“Siamo al lavoro – dice l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone – per definire gli ultimi progetti e avviare i cantieri in meno di una ventina di giorni. Il prestigioso appuntamento del Giro di Sicilia, rilanciato con l’impegno del collega assessore allo Sport e Turismo Manlio Messina, diventa anche quest’anno opportunità per estendere ulteriormente il risanamento della viabilità interna. Da Taormina a Gela, da Selinunte a Cefalù passando per la valle del Belice e Palermo, sui percorsi delle tre tappe – precisa l’assessore – attueremo in tempi record i lavori di messa in sicurezza, ammodernamento e ripavimentazione che andranno a beneficio di utenti e territori”.

Le somme per ogni provincia

Ma ecco l’elenco delle somme stanziate per le varie province siciliane: Agrigento: 320 mila euro; Caltanissetta: 350 mila euro; Catania: 970 mila euro; Messina: 270 mila euro; Ragusa: 545 mila euro; Siracusa: 545 mila euro; Trapani: 785 mila euro per la manutenzione della tratta da Selinunte a Poggioreale, sino all’innesto con la Sp 624; Palermo: un milione 330 mila euro per la tratta da Poggioreale sino a Mondello; Palermo-Messina: 885 mila euro per la manutenzione della tratta da Termini Imerese fino a Caronia.