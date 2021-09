Pd, “Prossima” si prepara a sbarcare in Sicilia: chi sarà della partita?

PALERMO – La sinistra interna al Pd si organizza. “Prossima”, la corrente di ex zingarettiani aperta ad esponenti di sinistra senza tessera dem in tasca, guidata a livello nazionale da Nicola Oddati (coordinatore delle Agorà democratiche), Marco Furfaro e Stefano Vaccari è pronta a sbarcare in Sicilia.

Il regista dell’operazione è il deputato regionale Antonello Cracolici, “prossimista” della prima ora sin dalla prima assemblea nazionale della corrente insieme al sindaco di Petrosino, Gaspare Giacalone.

Tra i siciliani che guardano con interesse all’operazione ci sarebbe anche l’ex assessora regionale Cleo Li Calzi. Il 18 settembre a Palermo, raccontano i bene informati, si terrà una riunione per definire la natura di “Prossima” in vista di un evento pubblico da tenere nelle prossime settimane.

Inizialmente Cracolici aveva immaginato l’appuntamento del 18 come un’iniziativa pubblica finalizzata a lanciare “la corrente”. L’operazione però pare sia stata in parte stoppata da potenziali compagni strada per evitare che la kermesse potesse trasformarsi (o essere interpretata) in una mossa egemonica del deputato regionale. Il battesimo pubblico quindi è soltanto rinviato a data da definire. La corrente pensata in origine per puntellare la maggioranza di Zingaretti cerca (sulla carta) una formula nuova, in linea con lo spirito delle Agorà Democratiche: un motivo in più per evitare la ripetizione di liturgie stantie, trite e ritrite.

Del resto dalla gestione dell’operazione dipenderanno alcune possibili adesioni soprattutto in zona “rive gauche”. Una su tutte quella del deputato Erasmo Palazzotto, volto storico della sinistra palermitana che ha fatto le valigie e salutato gli ex compagni di Sinistra Italiana quando è nato il governo Draghi. Palazzotto sarà della partita? Il deputato di certo ne segue con interesse le evoluzioni. Sulla decisione peserà non poco l’impostazione che verrà fuori dalla riunione palermitana con Nicola Oddati.