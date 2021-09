Raccolta del pistacchio di Bronte, scoperti 35 lavoratori in nero

BRONTE – Carabinieri della compagnia di Randazzo e del Nucleo ispettorato del lavoro di Catania hanno scoperto 35 lavoratori in ‘nero’ impiegati da tre imprese a Bronte nella raccolta e nella trasformazione del pregiato pistacchio locale. Una delle aziende oltre a dar lavoro a 16 braccianti agricoli in maniera del tutto irregolare era anche ‘sommersa’: completamente sconosciuta dal punta di vista amministrativo. I carabinieri hanno emesso sanzioni per complessivi 126mila euro. I controlli hanno riguardato cinque aziende e 76 lavoratori. (ANSA).