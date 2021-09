Tromba d’aria a Pantelleria, allarme: ‘Si cercano dispersi’

PANTELLERIA – Tromba d’aria a Pantelleria, confermati i due morti e quattro feriti. Ma si teme il peggio. “Proseguono le ricerche da parte dei carabinieri visto che la zona è abbastanza vasta – dice il sindaco Vincenzo Campo a Italpress – ma sono rese difficili dall’arrivo dall’oscurità”. GUARDA LE FOTO E GLI AGGIORNAMENTI

Dramma dei soccorsi

“Quella che si è presentata ai nostri occhi è stata una scena apocalittica”. È quanto racconta un soccorritore del 118 intervenuto stasera in contrada Campobello, sull’isola di Pantelleria, dove una tromba d’aria ha distrutto abitazioni e auto. Al momento sono due i morti accertati ma i soccorritori stanno ancora intervenendo sul posto alla ricerca di eventuali dispersi. La tromba d’aria è arrivata dal mare e in pochi secondi ha trascinato in un vortice case e auto che stavano percorrendo la strada perimetrale dell’isola.

Disastro

“Un vero disastro, un evento inaspettato”. Queste le prime parole all’Agenzia Italpress del sindaco di Pantelleria Vincenzo Campo, dopo la violenta tromba d’aria che si e’ abbattuta sull’isola causando due vittime e quattro feriti. “Per fortuna non gravi” rivela il primo cittadino pantesco sperando che il bilancio resti invariato.