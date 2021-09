Tamponi gratis per chi si vaccina, l’iniziativa alla Fiera

Dal 14 settembre chi si mette in fila per il tampone potrà ricevere una dose anti-Covid

PALERMO – Alla Fiera del Mediterraneo arriva l’operazione tampone e vaccino. Dal 14 settembre ai tanti non vaccinati in fila ogni giorno per il test rapido sarà proposta fin dall’ingresso la vaccinazione. In tal modo la persona potrà eseguire comunque il test ma gratuitamente anziché al costo di 15 euro e immunizzarsi subito dopo, in modalità drive-in. Senza scendere dalla propria macchina potrà fare sia il colloquio con il medico sia il vaccino.

L’iniziativa è della struttura commissariale in collaborazione con il Comando militare dell’Esercito in Sicilia. Un team di sanitari militari verrà messo a disposizione della Fiera del Mediterraneo nell’ambito delle operazioni Eos, che prevedono l’impiego di personale sanitario militare nelle vaccinazioni di prossimità.

Oggi, intanto, giornata piena per la struttura commissariale, sia sul fronte dei vaccini in trasferta, sia all’hub. Allo Sperone si è svolta una nuova giornata di #VaccinInQuartiere, l’iniziativa che l’ufficio del commissario Covid di Palermo, Renato Costa, ha intrapreso da luglio per portare il vaccino alle persone fin sotto casa, a titolo di incentivo. Oltre 200 coloro che hanno scelto di ricevere la prima dose – la maggior parte dei vaccinati di oggi – o la seconda nel proprio quartiere di residenza.