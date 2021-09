Covid, focolaio e contagi al 118: ecco cosa è successo

PALERMO- E’ ancora presto per dire se il focolaio Covid alla centrale operativa del 118 sia già estinto. I segnali sembrano buoni. Da tre giorni lo screening del personale non rileva nuovi positivi. Il primo caso è stato scoperto il due settembre scorso. I positivi, con doppia vaccinazione, stanno tutti bene, anche alcuni familiari sono stati contagiati. Ecco cosa è successo.

La denuncia del sindacato

La storia si viene a sapere in calce alla ‘denuncia’ di un sindacato. “Un problema per la gestione della sala operativa – dicono Giuseppe La Barbera, segretario aziendale Nursing up, e Mario Di Salvo Fials – Il carico di lavoro è lo stesso ma le unità impegnate sono di meno. Questo potrebbe comportare anche la riduzione delle postazioni. Serve una costante sanificazione dei luoghi e il controllo costante del personale che è rimasto al lavoro. Poi anche un sierologico per verificare gli anticorpi presenti negli operatori tra i primi ad essere vaccinati”.

“Situazione sotto controllo”

“La situazione è sotto controllo, al momento – dice il direttore del 118 di Palermo e Trapani, il dottore Fabio Genco -. Da tre giorni non ci sono più positivi e siamo speranzosi. I contagi sono stati tracciati grazie ai controlli di routine. I colleghi sono tutti asintomatici, qualcuno si è già negativizzato, per cui siamo abbastanza sereni”.

L’immunità ‘a scadenza’

“Noi sanitari siamo stati tra i primi a fare il vaccino – dice il dottore Genco – sappiamo che intorno ai nove mesi le difese possono calare, ma rispetto alla possibilità di contagiarsi, perché la protezione contro la gravità rimane. I controlli di routine cadono, normalmente, ogni tre giorni. Per ora, ogni giorno. Non ci saranno problemi di operatività. E non ci sono stati”.

Bimba salvata a Castelbuono

Proprio ieri gli uomini del 118 sono stati protagonisti di un salvataggio a Castelbuono. E’ stato il rianimatore e sollecitare l’intervento dell’elisoccorso per una bimba in gravi condizioni. Una prontezza che è risultata determinante.

