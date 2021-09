Botte e minacce ai genitori sessantenni: 35enne finisce in carcere

CATANIA- Un 35enne è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Catania per maltrattamenti in famiglia, con vittime i genitori. Nei suoi confronti militari dell’Arma hanno eseguito, in paese della provincia etnea, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della Procura.

Le indagini

Le indagini, coordinate dal pool di magistrati qualificati sui reati che riguardano la violenza di genere, hanno fatto luce su minacce, vessazione e aggressioni nei confronti del padre e della madre, rispettivamente di 63 e 60 anni. L’indagato era stato già condannato due volte per lo stesso reato commesso sempre ai danni dei genitori.

Le minacce

L’uomo, che fa uso di stupefacenti, inveiva contro i due minacciandoli anche di “morte tra atroci sofferenze”. In un’occasione ha anche tentato di soffocare la madre tenendole un cuscino contro il viso e bloccandole il polso. I genitori sono stati costretti, per non subire minacce e violenze, a lasciare la casa, non comunicando al figlio il nuovo indirizzo. Temendo per la loro incolumità lo hanno denunciato ai carabinieri.