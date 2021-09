Suona la prima campanella, da domani si torna in aula

PALERMO – Alla vigilia dell’inizio del nuovo anno scolastico, il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore comunale alla Scuola, Giovanna Marano, hanno rivolto un messaggio di auguri agli studenti e a tutto il personale scolastico.

Il ritorno in classe

Domani mattina, sindaco e assessore accoglieranno alle ore 8, in occasione dell’inizio dell’anno scolastico, gli studenti delle prime classi dell’istituto tecnico Alessandro Volta a Brancaccio. A seguire, attorno alle 8.30, Orlando e Marano esprimeranno il loro augurio agli studenti delle prime classi dell’istituto comprensivo Wojtyla-Arenella nel plesso centrale Antonello da Messina.

Il messaggio agli studenti

“A tutte e tutti voi, bambine e bambini, ragazze e ragazzi, famiglie, docenti, personale scolastico e dirigenti rivolgiamo un pensiero affettuoso all’inizio del nuovo anno scolastico con l’augurio che possa svolgersi in un clima sereno e traghettarci, finalmente, oltre l’emergenza sanitaria”, scrivono in una nota il sindaco Orlando e l’assessore Marano.



“La pandemia ci ha insegnato e ricordato il grande valore del ritrovarsi giornalmente all’interno della scuola, centro nevralgico della comunità, e ci ha reso più consapevoli di quanto siano essenziali le relazioni, soprattutto in presenza, tra tutti coloro che sono coinvolti nel percorso educativo. In questi anni, fronteggiare la diffusione del contagio ha imposto molti cambiamenti, anche radicali, rendendo necessario dedicare costante impegno ed energia alla sfida di coniugare la garanzia del diritto allo studio con il rispetto del diritto alla salute”.

“Non è stato e non sarà facile. Ma, in questi mesi, l’amministrazione comunale ha lavorato insieme alle scuole, a fianco delle famiglie, per proseguire e perfezionare il percorso avviato lo scorso anno scolastico. Continueremo a vigilare con cura per applicare tutte le precauzioni e gli accorgimenti che, via via, saranno ritenuti utili a mantenere la scuola in presenza e scongiurare il contagio, dall’accurata igiene degli ambienti all’uso della mascherina e al distanziamento, per assicurare continuità all’anno scolastico che ci apprestiamo a vivere”.