Dramma del lavoro a Taormina, operaio grave in ospedale

TAORMINA (MESSINA) – Dramma del lavoro a Taormina, in provincia di Messina, dove un operaio di 58 anni è rimasto ferito in un cantiere edile del centro storico. L’uomo è stato trasportato in elicottero, in gravi condizioni, al Policlinico di Messina.

Il 58enne, originario di Letojanni, era al lavoro in via Silipigni, quando gli sarebbe caduta addosso una carrucola. L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti del commissariato, diretto dal vice questore Fabio Ettaro.

