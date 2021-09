ROMA – Sicilia ancora protagonista, ma in negativo, della bozza di monitoraggio settimanale sull’epidemia da Covid-19 all’esame della cabina di regia istituita con gli esperti del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità. L’Isola, insieme con la Provincia autonoma di Bolzano e la Calabria, è tra le realtà che registrano questa settimana il valore più alto relativo all’incidenza dei casi di Covid-19 per 100mila abitanti.

I dati sull’incidenza

In Sicilia il valore dell’incidenza, uno degli indicatori decisionali chiave, è pari questa settimana (periodo di riferimento 10-16 settembre 2021) a 109,1 per 100mila abitanti; nella Provincia autonoma di Bolzano è pari a 90,5 e in Calabria a 84,8.

La Sicilia che lotta per tornare ‘bianca’

Gli ultimi dati sull’epidemia, resi noti giovedì 16 settembre, hanno fatto segnare per la Sicilia 878 nuovi casi in 24 ore. Dato che ha riportato l’isola in cima alla classifica delle regioni italiane per incremento di casi da coronavirus. Il virus ha comunque rallentato la sua corsa nell’Isola, dove da giorni si registra un lento ma costante calo dei ricoveri in ospedale. Il ritorno in zona bianca, quindi, è una ipotesi concreta ma non potrà verificarsi prima di ottobre. Da oggi ai prossimi 15 giorni, però, i dati dovranno continuare a migliorare.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA