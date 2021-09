Malore in mare, poi la morte: tragedia sulla costa ragusana

SANTA CROCE CAMERINA (RAGUSA) – Morte nelle acque della costa ragusana. A perdere la vita è stato un uomo di 84 anni, annegato questa mattina nel mare di fronte alla spiaggia di Caucana, località marinara del comune di Santa Croce Camerina. L’uomo era originario della provincia di Ragusa, ma emigrato in Germania: era in ferie con la moglie e stava trascorrendo un periodo di riposo nella sua città d’origine e sulle spiagge siciliane.

L’allarme e i soccorsi in spiaggia

A dare l’allarme sono stati alcuni bagnanti, che hanno hanno visto l’uomo in difficoltà. Il personale del Circolo Velico Kaukana lo ha raggiunto con il gommone e lo ha portato a riva. Sul posto sono intervenuti anche guardia costiera e carabinieri. Inutili i tentativi di soccorso, tentati anche con l’ausilio di un’ambulanza: per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

