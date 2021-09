MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – Tragedia del mare in provincia di Trapani: un sub di 55 anni, Giovanni Marino, è morto nel corso di una battuta di pesca nella zona di Kartibubbo. L’uomo si era immerso ieri, ma non è più tornato a riva.

Il sospetto di una imbarcazione…

Sono stati i familiari a dare l’allarme e a far scattare le ricerche. Sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco che nel corso della notte hanno ritrovato il corpo dell’uomo che presentava una ferita. Sono in corso indagini per accertare se il sub sia stato colpito da un’imbarcazione. Nella zona sono intervenuti anche i militari della Capitaneria di Porto.

Tragedia del mare anche nel Ragusano

Nella giornata di domenica, invece, un anziano ha perso la vita lungo le coste ragusane: è annegato nel mare di fronte alla spiaggia di Caucana, località marinara del comune di Santa Croce Camerina. L’uomo era originario della provincia di Ragusa, ma emigrato in Germania.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA