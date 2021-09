Meteo: nuvole sulla Sicilia, ma weekend con caldo africano

Tempo instabile ancora per diverse ore sulla Sicilia, con isolati rovesci o brevi temporali sulla zona centromeridionale fino al tardo pomeriggio. L’ormai imminente fine settimana vedrà ancora una volta l’Italia spaccata in due sul fronte meteorologico: da una parte l’anticiclone africano e dall’altra le perturbazioni atlantiche. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it riferisce che sabato 25 settembre le temperature risentiranno della presenza dell’anticiclone sub-tropicale, LEGGI ANCHE: Cellule temporalesche nel cuore della Sicilia

Venti e mari

Si prevede cielo sereno sulla Sicilia tirrenica, mentre le temperature minime saranno in calo. Le massime stazionarie sull’area meridionale e in aumento altrove per tutto il fine settimana: il caldo, quindi, non abbandonerà presto la Sicilia. Venti deboli meridionali. Mari poco mossi, mossi sullo stretto di Sicilia, molto mosso lo Ionio.

