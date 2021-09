Incidente a Castellammare, morto un giovane di 22 anni

Il giovane, in sella al suo scooter, è scivolato ed ha battuto la testa sull'asfalto. Inutili i soccorsi del 118

CASTELLAMMARE DEL GOLFO – Un giovane di 22 anni, Fabrizio Aguanno, ha perso la vita in contrada Bocca della Carruba a Castellammare del Golfo in un incidente stradale. LEGGI ANCHE: Emergenza incidenti in Sicilia

La dinamica

Il giovane, in sella al suo scooter, è scivolato ed ha battuto la testa sull’asfalto. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato la morte. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri. LEGGI ANCHE: L’incidente mortale e il dolore per Salvatore Frittola

