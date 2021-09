Sciopero camionisti: bufala No Vax sul blocco VIDEO

Abbiamo analizzato i filmati diffusi dai No Vax, confrontandoli con i dati di Autostrade per l'Italia

FIRENZE – No Vax, adesso le bufale sono anche sull’annunciata protesta degli autotrasportatori, che doveva iniziare alle 10.00 di stamattina ma rischia di rivelarsi un flop.

La bufala sulla “partenza”.

Nella chat Stop Dittatura, 45mila iscritti, patria digitale dei No Vax, gli organizzatori dietro account anonimi provano a scaldare gli animi, facendo credere che la protesta sia iniziata.

Dopo due video di un camionista e due donne che rallentano il traffico in autostrada, con tanto di bandiera, della durata 10 secondi, arriva l’affondo.

“Avanti a oltranza! Partiti! Unitevi tutti con i vostri veicoli!”. In bell’evidenza, un filmato estratto dalle webcam di autostrade per l’Italia. E ancora, i No Vax non mollano: “Unitevi tutti con i vostri veicoli! Non state a guardare ed aspettare che gli altri vi salvino! Sciopero camionisti!”.

Chat Stop Dittatura – in evidenza il km 299.7 Firenze Itinere Sud

La bufala

Il filmato diffuso dai No Vax riguarda il km 299,7 dell’autostrada Firenze itinere Sud. Controllando sul portale di Autostrade per l’Italia, emerge che sono presenti “4 km di code per lavori”.

Altro che sciopero, l’incolonnamento è causato da lavori autostradali. E i No Vax festeggiano pure.

Ma chi ci casca?