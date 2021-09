Sebastiani: “Possibile passaggio della Sicilia in zona bianca”

È possibile che da lunedì 4 ottobre la Sicilia ritorni in zona bianca grazie alla diminuzione dei casi di covid.

La cabina di regia del Governo domani deciderà se l’Isola cambierà colore, ma è molto probabile che questo possa accadere. Ad annunciarlo è il matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘M.Picone’, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr).

“A rigore, per il declassamento sarebbe necessario rimanere con i parametri da zona bianca per almeno due settimane. Entrando in maniera effettiva in zona bianca lunedì 4 ottobre – ha dichiarato all’Ansa -, la Sicilia sarebbe in questa condizione solo per dieci giorni“.

“È possibile che le istituzioni preposte decidano comunque il declassamento della regione, tenendo conto dei trend in discesa da due settimane degli indicatori. La situazione è analoga a quanto accaduto alla Calabria due settimane fa: martedì 14 ottobre era al di sopra delle soglie per la zona gialla, ma non è stata dichiarata tale alla luce dei trend in discesa degli indicatori“.

