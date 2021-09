Sicilia, numeri da zona bianca: “Profeti di sventura smentiti”

I parametri della Sicilia oggi sono da zona bianca. Il primo ad essere fiducioso per l’imminente passaggio di colorazione è l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza che, però, non si sbilancia sulla data in cui l’Isola si lascerà alle spalle il giallo. Molto probabilmente accadrà il 4 ottobre, ma non è ancora certo. Venerdì si riunirà la cabina di regia ministeriale per studiare l’andamento del Covid regione per regione.

Tutti i numeri

La Sicilia vi si presenterà con parametri da zona bianca: 7,3% di occupazione dei posti letto in terapia intensiva (il tetto da non superare per non restare in giallo è il 10 per cento), percentuale di ricoveri poco sotto il 14% nei reparti ordinari Covid (il tetto è fissato al 15%), 75 positivi per ogni 100.000 abitanti (il limite è 50, ma la Sicilia veniva da oltre cento casi per ogni centomila abitanti). I parametri devono mantenersi al di sotto delle soglie massime per due settimane consecutive. Finora è sempre andata bene in Sicilia, ma resta un residuale punto interrogativo per i pochi giorni che ci separano dal 4 ottobre, giorno in cui scadrà il decreto che ha deciso la zona gialla per la Sicilia. Nulla fa pensare che da qui ad allora i numeri torneranno a salire. Il trend è chiaro e positivo. LEGGI ANCHE I DATI AGGIORNATI

Fiduciosi in vista dell’autunno

Ecco spiegata la fiducia dell’assessore, ma anche la prudenza: “È giusto che sia così quando si parla di numeri. Di sicuro i profeti di sventura che annunciavano l’imminente passaggio addirittura in zona arancione sono stati travolti dai dati reali. Sono gli stessi dati che confermano le analisi che ci spingevano a dire che con la diminuzione dei flussi turistici sarebbero anche calati i numeri della pandemia in Sicilia. Per fortuna abbiamo salvato la stagione turistica senza la quale ci sarebbe stato un tracollo economico”. L’assessore è anche fiducioso per l’autunno: “Dobbiamo proseguire con la campagna di vaccinazione e con il contact tracing dei positivi. Si registra un incremento delle persone vaccinate, su questo l’obbligo del green pass è stato importante. La prossima settimana potremmo quantificare statisticamente l’incremento di coloro che hanno deciso di vaccinarsi”.

