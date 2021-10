Meta Catania, Musumeci: “Siamo pronti a questa affascinante Serie A”

CATANIA – Domani alle ore 16, al Palanitta, ultima amichevole stagionale per la Meta Catania Bricocity. Sfida a tutta Serie A con il Polistena anteprima della partenza del campionato fissato per giorno 9 ottobre. Il presidente Enrico Musumeci attende l’inizio della regular season ma soprattutto attende il ritorno del pubblico giorno 12 e 19 ottobre nel rinnovato PalaCatania. “Siamo pronti a questa ennesima e affascinante Serie A – dice il numero uno della società etnea -. Attendiamo anche il ritorno al PalaCatania dove martedì 12 e il 19 ottobre, nel doppio turno in casa infrasettimanale, riabbracceremo i nostri tifosi. Non vediamo l’ora di tornare a respirare l’atmosfera del nostro parquet, del rinnovato PalaCatania, con la nostra gente e con i colori rossazzurri di Catania al centro della nostra passione. I nostri tifosi saranno determinati in questa difficile stagione. Noi siamo pronti”. Il Meta Catania Bricocity, inoltre, la prossima settimana presenterà alla città il nuovo progetto tecnico e soprattutto la nuova maglia rossazzurra per la stagione 2021-2022.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI