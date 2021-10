Bisceglie-Torrenova, il match program della sfida di Serie B

La stagione 2021-2022 di Serie B della Fidelia Torrenova comincia domani al PalaDolmen di Bisceglie, che nella 1° giornata di Campionato di Serie B 2021-2022 che sarà ospite dei Lions padroni di casa. Al PalaDolmen ci sarà l’esordio stagionale della squadra di coach Bartocci, reduce da un buon precampionato composto da 4 vittorie in amichevoli e la sconfitta contro Agrigento in Supercoppa.

PALLA A DUE – Gli arbitri del match saranno Correale di Atripalda e Manganiello di San Giorgio del Sannio: palla a due alle ore 18.

PRECEDENTI – Non ci sono mai stati incontri ufficiali o amichevoii tra Lions Bisceglie e Cestistica Torrenovese. Sarà una sfida inedita tra le due formazioni, inserite nel Girone D del campionato di Serie B.

EX – Nella sfida del PalaDolmen, Donato Vitale rappresenta l’unico ex dell’incontro: per lui una stagione in maglia Lions ad una media di 10 punti e 2 assist a partita.

DIRETTA – Sarà possibile seguire il match su LNP PASS, il canale streaming a pagamento di Lega Nazionale Pallacanestro, al link www.lnppass.legapallacanestro.com. In alternativa, è possibile scaricare l’applicazione LNP PASS su App Store di iTunes per la App su SMARTPHONE e TABLET, così come su Google Play per chi avesse un dispositivo smartphone (e/o tablet) Android.

