Camion si ribalta sulla statale, strada chiusa e traffico in tilt

A causa di un mezzo pesante ribaltato in carreggiata all’altezza del chilometro 3, è chiusa temporaneamente al traffico, in direzione Favara, la strada statale 122 “Agrigentina”, ad Agrigento. Contestualmente è stata chiusa la rampa di ingresso alla statale 640 in direzione Porto Empedocle e il traffico deviato in loco.

Anas e forze dell’ordine sul posto

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e consentire la riapertura del tratto nel minor tempo possibile.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI