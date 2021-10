Meteo, allerta in Sicilia: Eolie, saltano collegamenti, previsioni

Meteo: Eolie nella morsa del maltempo. Ondata di maltempo alle Eolie con raffiche di vento e nelle sette isole disagi per i collegamenti marittimi. Da Lipari partiti solamente gli aliscafi della Liberty Lines alle 7 e alle 8 e la nave della Siremar alle 6,30 per Milazzo. Nessuna partenza invece per le isole, con i mezzi rimasti in porto. Sulle isole soffia vento forte da ponente e il mare raggiunge anche forza 5-6. Nel porto di Lipari è attraccata la nave della spazzatura della Green Fleet, mentre due navi cisterna della Marnavi sono ormeggiate in rada.

Le previsioni

Miglioramenti si prevedono nel resto del Meridione. Prevalenti schiarite sulla Sicilia meridionale; addensamenti compatti con rovesci e temporali sparsi su Campania e settori tirrenici di Basilicata, Calabria e Sicilia.

Attenuazione serale sulla Campania; nuvolosità irregolare in rapida intensificazione sul resto del Sud con rovesci e temporali da isolati a sparsi su Puglia e Molise specie dal pomeriggio. Temperature minime in calo; massime in lieve aumento nel sud Sicilia, in calo altrove. Venti da deboli a moderati. Mari molto mossi.



