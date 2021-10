Acr Messina, ufficiale: Eziolino Capuano nuovo allenatore

MESSINA – Ezio Capuano è il nuovo allenatore dell’Acr Messina. Dopo l’esonero di Salvatore Sullo, arrivato a seguito il pesante ko contro il Monterosi, il club peloritano ha deciso di affidare la panchina a un tecnico esperto per la Serie C. Con Capuano arriva il suo storico secondo Giuseppe Padovano e il collaboratore tecnico (match analyst) Giovanni Micallo, mentre restano nello staff giallorosso il preparatore dei portieri Marco Onorati e il preparatore atletico Alessandro Innocenti. Per Capuano si tratta di un ritorno a Messina dopo una brevissima parentesi nel 2010. “L’ACR Messina comunica che Ezio Capuano è il nuovo responsabile tecnico della prima squadra – si legge nella nota -. Lo staff è composto da Giuseppe Padovano, allenatore in seconda, Giovanni Micallo, collaboratore tecnico con funzione di match analyst, Marco Onorati preparatore dei portieri e Alessandro Innocenti preparatore atletico. Al tecnico Capuano vanno rivolti i migliori auguri per l’inizio della sua nuova avventura sulla panchina dell’ACR Messina”.



