Meteo, livello di pericolo ‘giallo’ sulla Sicilia

PALERMO – La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle ore 16.00 di oggi, alle ore 24 di domani, 13 ottobre 2021.

Le previsioni

Per la giornata di domani si prevedono su tutta la Sicilia un livello di allerta gialla e condi-meteo avverse.



In particolare, si legge nell’avviso della Protezione civile, “dal primo pomeriggio di domani, e per le successive 24-30 ore, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.



