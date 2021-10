Covid, tamponi gratis? “Si può pensare per fasce”

“Cosa ne penso dei tamponi gratuiti? Si può pensare di lavorare a una soluzione per alcune fasce precise della popolazione. Certo, con i tamponi gratuiti per tutti verrebbe meno l’impianto anche del Green pass che, sebbene abbia una doppia anima, cioè con la diagnostica mediante i tamponi e con la vaccinazione, è chiaro che il più è rappresentato dalle persone che sono vaccinate in Italia”.

L’intervento di Sileri

Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a margine del 53esimo Congresso nazionale del sindacato Sumai Assoprof, in corso a Roma. “Non c’è mezzo migliore della vaccinazione per proteggersi- ha aggiunto Sileri – Il tampone è sicuramente utile e sicuramente dà una fotografia di quel momento ma non previene la malattia e soprattutto, purtroppo, ha una durata breve, cioè anche se il tampone molecolare dura 72 ore, questo è correlato all’incubazione dell’eventuale malattia. Quindi non c’è nulla di meglio del vaccino”.

Vaccino unica arma

“Il Green pass rimarrà ancora per molto tempo – ha proseguito Sileri – perché è chiaro che è l’ultima misura che consente, e lo vediamo dai numeri, di tenere l’Italia con una circolazione del virus molto bassa rispetto ad altri Paesi nord europei, dove oggi i contagi sono di più. Contagi che non significano per fortuna aumento della mortalità, ma sono pur sempre contagi”. “I no-vax ‘puri’ sono pochi – ha infine detto il sottosegretario – mentre invece molte persone hanno paura in prevalenza del Green pass e della vaccinazione. E sono queste le persone che dobbiamo convincere della bontà del vaccino e del Green pass”.



