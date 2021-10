Green pass, niente tamponi gratis per i portuali di Palermo

PALERMO – “Green pass, le società di gestione al Porto di Palermo non si faranno carico dei tamponi ai portuali”. Lo precisa Giuseppe Todaro, presidente di Portitalia e Osp, le due società che hanno in gestione i servizi dello scalo portuale palermitano.

“Abbiamo valutato la circolare del Viminale di mettere a disposizione del personale test gratuiti. Voglio assicurare che a Palermo non si registrano rischi di compromissione dell’operatività dovuta alla mancanza di lavoratori senza Green pass – continua Todaro -. Negli ultimi mesi, abbiamo attivato anche una campagna di sensibilizzazione sui vaccini, e i lavoratori hanno risposto bene, evidenziando un grande senso di responsabilità”.

Dal 15 ottobre le operazioni di verifica si svolgeranno secondo le direttive decise dal governo. Ci saranno fino a due responsabili per ogni squadra di lavoro per controllare, con l’app fornita dal ministero della Salute, il possesso del Green pass. “Le regole sono chiare – conclude il presidente – e noi le applicheremo: senza Green pass non si potrà accedere ai luoghi di lavoro”.

I portuali palermitani che non posseggono il green pass sarebbero soltanto una trentina su un totale di 450 lavoratori in organico nelle due società che operano all’interno del Porto di Palermo: Portitalia e Osp. Una percentuale stimata attorno al 7 per cento, “che non desta preoccupazione per l’operatività”, sottolinea Giuseppe Todaro, presidente di Portitailia e Osp. “E’ solo una stima statistica che ci ha portato a ritenere che la quasi totalità della nostra forza lavoro è in possesso di green pass – conclude Todaro – Abbiamo inviato una comunicazione ai dipendenti che, su base volontaria, potranno dirci se posseggono il certificato verde. Attendiamo il risultato. Faremo i controlli in ingresso sui luoghi di lavoro e, come prevede la legge, non conserveremo nessun dato sensibile”.



