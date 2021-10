Sant’Erasmo, pesce non tracciato: sequestrato il locale Graziano

Mancavano anche le autorizzazioni necessarie per l'inizio dell'attività

PALERMO – La Polizia di Stato ha effettuato stringenti controlli in larghi tratti del centro storico cittadino, applicando a questa estesa porzione della “vecchia Palermo” il protocollo “Alto Impatto”, un piano di sicurezza da tempo disposto dal Questore Leopoldo Laricchia.

I servizi della Polizia di Stato, coadiuvata dalla Polizia Municipale e dall’Asp, hanno visto dispiegata sul campo una forza composita e riconducibile a più articolazioni territoriali: il Commissariato di P.S. “Oreto-stazione”, la Squadra Mobile, il Reparto Prevenzione Crimine, la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura ed i “Cinofili” delle Volanti.

Gravi le inadempienze riscontrate nel corso di un accesso ispettivo effettuato nei confronti di un esercizio di ristorazione del Foro Italico. La Scia comunale è, innanzitutto, risultata improcedibile e per questo è stata elevata una sanzione di pari a 5000,00 euro con contestuale sequestro amministrativo del locale. La mancanza di Scia sanitaria ha comportato una sanzione di 3000,00 euro, la mancanza di tracciabilità di 20 kilogrammi di prodotto ittico ha comportato una sanzione di 1500,00 euro. Il pesce è stato sequestrato ed avviato alla distruzione, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

In un bar/centro scommesse in zona Oreto sono state invece riscontrate le ripetute violazioni della normativa covid da parte dei clienti e del titolare dell’esercizio, con contestazione complessivamente di 6 sanzioni. Lungo l’ampio perimetro dei controlli, i poliziotti hanno effettuato una lunga serie di posti di controllo che hanno portato ad elevare numerose contravvenzioni al codice della strada per un totale complessivo di 1500,00 euro, circa.



