PALERMO – Giuseppe Russello è il nuovo presidente di Sicindustria Palermo. Eletto all’unanimità dall’assemblea degli imprenditori della provincia di Palermo, prende il posto di Alessandro Albanese. Laurea in Ingegneria, imprenditore del settore metalmeccanico, amministratore della Omer S.p.A., una robusta esperienza nel mondo confindustriale. “L’impresa e lavoro al centro. Tra le difficoltà legate alla pandemia e le nuove sfide relative al Recovery Plan”, questa la sintesi che ispirerà il suo mandato, che da statuto durerà un quadriennio.

Secondo il nuovo presidente di Sicindustria Palermo “le priorità per tracciare la strada dello sviluppo sono: l’attenzione al recupero sviluppo delle aree industriali, la semplificazione amministrativa, la digitalizzazione, l’avvio immediato delle Zes (?), il potenziamento e l’ammodernamento delle infrastrutture, una formazione tarata sulle reali esigenze delle imprese”. Russello sarà affiancato da Rino Alessi (Alessi Pubblicità), con l’incarico di vicepresidente vicario.

Questo il suo consiglio direttivo: Daniela Prestigiacomo (Tecnozinco) Luigi Rizzolo (ErreGroup), Stefano Terrana (Enel), Massimo Rovatti (ENI), Marcello Giordano (Fincantieri), Marcello Mangia (Aeroviaggi), Luciano Basile (Hermes Security), Sergio Magazzù (Magazzù Yachting), Barbara Cittadini (Casa di Cura Candela), Maria Giovanna Gulino (Distilleria Bertolino), Filippo D’Angelo (Demetrix), Giuseppe Todaro (Sudgel). Del Direttivo fanno parte anche il past president Alessandro Albanese e Maria Elena Oddo, presidente dei Giovani di Palermo.

A Russello le congratulazioni del vicepresidente di Confindustria Alberto Marenghi. Complimenti e auguri di buon lavoro anche dal presidente di Confindustria Sicilia Alessandro Albanese, e dal presidente di Sicindustria Gregory Bongiorno.

“l nuovo presidente di Sicindustria Palermo, Giuseppe Russello, vanno i miei più sentiti auguri di buon lavoro. Sono certo che, come accade a livello regionale, insieme porteremo avanti quel percorso di collaborazione e condivisione già avviato, indispensabile per lo sviluppo dell’Isola”. Lo dichiara l’assessore regionale alle Attività Produttive, Mimmo Turano, dopo l’elezione dei nuovi vertici degli industriali della provincia di Palermo. “Solo mettendo insieme le nostre forze, a tutti i livelli, potremo – aggiunge l’esponente del governo Musumeci – affrontare con successo temi di vitale importanza per il futuro della Sicilia come il Recovery Plan, l’avvio delle Zes, la riqualificazione delle aree industriali, l’innovazione tecnologica e la transizione energetica”.

“A Giuseppe Russello eletto Presidente di Sicindustria Palermo auguriamo un buon lavoro, certi che come con il suo predecessore Alessandro Albanese, proseguiremo un azione unitaria sindacati-imprenditori su questioni che sono centrali e strategiche per il nostro territorio”. Ad affermarlo è Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani.“Bisogna continuare a lavorare in sinergia ancor di più oggi , dato il momento storico che stiamo vivendo, l’emergenza pandemica che sta soffocando il nostro tessuto economico e imprenditoriali. Unire le forze vuol dire puntare sulle nostre eccellenze, sulla realizzazione delle infrastrutture necessarie e su strategie che valorizzino le imprese sane e produttive. Siamo pronti ad un incontro nel più breve tempo possibile”.

“Rivolgo i miei più sentiti auguri di buon lavoro a Giuseppe Russello, nuovo presidente di Sicindustria Palermo – ha dichiarato il sindaco – . Sono sicuro sarà all’altezza delle sfide che riguardano il mondo dell’impresa e dell’economia cittadina e saprà condurlo verso un rilancio nell’era post-pandemica. Sono ottimista per il periodo post-pandemico. Ci sono segnali di sviluppo frutto di un lavoro fatto negli anni passati. Mi riferisco ai servizi, al turismo, alla voglia di impresa. Palermo ha bisogno di internazionalizzazione e in tal senso la scelta di Giuseppe Russello è importante perché è un imprenditore credibile, con una grande reputazione all’estero, una solida dimensione internazionale, un’etica che faranno di lui un ottimo presidente. Colgo l’occasione per ringraziare l’ex presidente Alessandro Albanese per il lavoro finora svolto con grande professionalità e impegno”.



