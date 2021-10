FRANCOFONTE (SIRACUSA) – Esplosione di colpi di arma da fuoco poco dopo le 14 in un vicolo in pieno centro a Francofonte, nel Siracusano. I carabinieri stanno indagando. Coinvolto un 50enne che si è recato in ospedale per farsi medicare una ferita alla tempia provocata da un corpo contundente.

Si cercano i filmati delle telecamere

L’uomo sarebbe coinvolto nella sparatoria avvenuta davanti al garage di suoi conoscenti. Difficile per i militari dell’arma raccogliere le testimonianze. Si cerca nei filmati di alcuni sistemi di video sorveglianza della zona.

