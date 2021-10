Si stacca un pannello in galleria: chiusa l’autostrada a Cefalù

L’autostrada Palermo-Messina da questo pomeriggio è tagliata in due. La causa un incidente che ha coinvolto tre auto nella galleria Gallizza tra Cefalù e Castelbuono e un pannello che si è staccato dalla volta del tunnel. Ancora non è chiaro quale sia la causa e quale l’effetto e cioè se si sia staccato il pannello e ha provocato l’incidente o sia stato lo scontro tra le auto a creare una forte onda d’urto da fare cadere parte del pannello.

I disagi

Sta di fatto che dalla tarda mattinata il tratto autostradale è chiuso con gravi disagi alla circolazione che si è riversata sulla statale 113 rimasta paralizzata. Il sindaco di Cefalù Rosario Lapunzina ha comunicato che l’autostrada potrebbe restare chiusa due giorni. ” Si informano i cittadini che a causa di un distacco di un pannello nella galleria Gallizza dell’autostrada Palermo-Messina, che ha causato un incidente, per circa due giorni il traffico veicolare dell’autostrada è stato spostato sulla statale. Inoltre si stanno verificando rallentamenti tra Cefalù e la stazione di Castelbuono, in quanto un mezzo pesante ha danneggiato il passaggio a livello di Sant’Ambrogio”. Dal consorzio autostradale fanno sapere che la chiusura della galleria potrebbe già terminare alle 20 e il traffico tornare regolare dopo l’ennesima giornata di passione per gli automobilisti e camionisti.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI