Bonus casa under 36: cosa prevede e come accedere

Arriva il bonus per la prima casa dedicato gli under 36 che hanno acquistato o acquisteranno la prima abitazione nel periodo dal 26 maggio 2021 al 30 giugno 2022. L’incentivo è previsto, infatti, nel decreto ‘sostegni bis’ varato dal Governo. L’obiettivo è quello di favorire l’acquisto della prima casa da parte delle persone più giovani, attraverso una serie di agevolazioni, esenzioni e sgravi fiscali.

I requisiti

Oltre al requisito dell’età, che non deve appunto superare i 36 anni, occorre avere l’ ISEE inferiore ai 40mila euro annui. Il richiedente, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili a uso abitativo, salvo quelli acquistati per successione mortis causa, anche in comunione con altri successori, e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

Il Governo ha stanziato 347,34 milioni di euro per l’anno 2021 e 260,48 milioni di euro per l’anno 2022.

Quali immobili possono essere acquistati

I requisiti degli immobili che possono dare accesso al nuovo bonus prima casa under 36 sono gli stessi di quelli del vecchio bonus prima casa senza vincoli di età (Legge 27 dicembre 2013, n. 147). Infatti, tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano quelli classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali: A/2 (abitazioni di tipo civile); A/3 (abitazioni di tipo economico); A/4 (abitazioni di tipo popolare); A/5 (abitazione di tipo ultra popolare); A/6 (abitazione di tipo rurale); A/7 (abitazioni in villini).

La domanda di accesso al nuovo bonus prima casa under 36 va presentata direttamente alla Banca o Intermediario finanziario aderente all’iniziativa a cui si richiede il mutuo.



