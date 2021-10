Elezioni, Villari (Pd): “Risultato tra luci e ombre”

CATANIA – Risultato tra luci e ombre per il Pd. Angelo Villari, segretario provinciale del Pd, interviene sulla tornata elettorale amministrativa nel Catanese: “Si è conclusa quest’oggi la tornata elettorale che ha visto al voto sette comuni della provincia catanese. Le elezioni amministrative – scrive – ci consegnano un risultato con luci ed ombre, ma con un Pd complessivamente rafforzato. Ciò deve far riflettere tutto il gruppo dirigente, a tutti i livelli, per costruire attorno ai circoli proposte politiche e liste forti in grado di dare un contributo notevole alle coalizioni. Nello specifico, è risultata decisiva ed imprescindibile l’alleanza di tutto il centrosinistra con il Movimento Cinque Stelle”.

“Il risultato avverso di Misterbianco, con il partito al di sotto della soglia di sbarramento, è la testimonianza – dice Villari – che il Pd deve lavorare affinché si rafforzino quelle alleanze aperte con protagonisti il centrosinistra unito e i Cinque Stelle, trovando di volta in volta la sintesi giusta per raggiungere questo obiettivo. Alla luce di ciò, quest’ultimo risultato deve necessariamente far riflettere tutto il Pd per tracciare il percorso da noi indicato in questi mesi in vista dei futuri appuntamenti elettorali”.



