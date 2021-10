Alluvione a Catania: concorso al Maas, duecento bloccati

CATANIA – Bloccati da ore al buio, senza luce, isolati all’interno del mercato ortofrutticolo Maas: è la situazione in cui si trovano centinaia di siciliani arrivati da ogni parte dell’isola per partecipare al concorso di selezione di personale per l’Inail, l’Insl e il Ministero del lavoro e delle poliche sociali. Il concorso si è svolto nonostante l’allerta meteo e le piogge già molto forti che hanno iniziato a cadere su Catania dalla mattina.

Il concorso

Sono più di duemila gli iscritti alle prove d’esame da svolgere tra il 25 e il 29 ottobre. In particolare a Catania le sedi d’esame sono due, le Ciminiere e il Maas, e proprio nella sede del mercato ortofrutticolo si sono verificati i maggiori disagi. Nonostante le ordinanze del sindaco e gli appelli delle autorità a ridurre le attività e gli spostamenti all’essenziale, l’ente organizzatore del concorso ha deciso comunque di fare svolgere la prova scritta del concorso, prevista per oggi in due tranche, una al mattino e una al pomeriggio.

Isolati

Per questo oggi pomeriggio il secondo turno della prova scritta ha avuto regolarmente luogo, con duecento persone che hanno raggiunto il Maas e hanno ricevuto i tablet per lo svolgimento del test.

A circa metà dell’esame, però, la luce è andata via dal capannone in cui erano ospitati i concorsisti per non tornare più. L’esame è continuato senza illuminazione, e quando i partecipanti hanno restituito i tablet, intorno alle cinque del pomeriggio, non hanno potuto lasciare il Maas. Gli ingressi della struttura infatti erano stati chiusi per il fango che circonda tutto il comprensorio. Circa trecento persone sono ancora davanti al capannone, al buio, ad attendere che i Vigili del fuoco possano intervenire con le idrovore per svuotare le strade d’accesso.



