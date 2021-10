Green pass, Codacons: “Indagare su certificati medici”

CATANIA – Il Codacons annuncia la presentazione di un esposto alle Procure della Repubblica della Sicilia in cui si chiede di aprire indagini sul territorio in merito all’escalation di certificati per malattia presentati dai lavoratori della Sicilia dal 15 ottobre – data di ingresso delle norme sul Green pass – ad oggi, acquisendo la relativa documentazione.

L’associazione sottolinea che nell’Isola i certificati presentati lo scorso 15 ottobre sarebbero stati 6.437 contro i 5.150 del venerdi’ precedente, con un aumento del +25%, mentre il 18 ottobre, con l’avvio della prima settimana lavorativa con le nuove disposizioni, il loro numero risulterebbe pari a 12.007, con un incremento del +18,5% rispetto al lunedi’ precedente.

“Una crescita abnorme – sottolinea il Codacons – che fa sorgere il sospetto che in Sicilia molti lavoratori, non disponendo di Green pass e non volendo ricorrere al tampone, abbiano scelto di mettersi in malattia allo scopo di non recarsi al lavoro e non subire le sanzioni previste per i dipendenti pubblici e privati privi di certificazione sanitaria”.



