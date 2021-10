Il messaggio del premier per le zone piegate dai nubifragi

Sono vicino in particolare alle famiglie delle tre vittime”. Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa al termine del Cdm, parlando delle vittime del maltempo in Sicilia. SEGUI LA DIRETTA

Il messaggio

Il premier esprime “vicinanza alle popolazioni colpite dai nubifragi”. Nelle scorse ore è stata colpita soprattutto la Sicilia orientale, dove si sono registrate tre vittime.

