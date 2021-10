Sicilia, ciclone più vicino DIRETTA Curcio: “Riprenderà forza”

“Tutte le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro del Dipartimento Regionale della Protezione civile sono state poste in stato di “preallarme’ e tutti i volontari devono essere reperibili nel più breve tempo possibile e i mezzi a disposizione verificati” E’ la disposizione che segue l’allerta rossa per il maltempo sulla Sicilia orientale, previsto per le prossime ore. Tutti gli aggiornamenti IN DIRETTA

21.00 – In seguito all’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, la circolazione ferroviaria sara’ sospesa, in via precauzionale, nella giornata di domani 29 ottobre sulla linea Catania – Siracusa – Ragusa dalla mezzanotte alle ore 09:00 e sulla linea Ragusa – Canicatti’ dalla mezzanotte alle ore 13:00. Seguiranno aggiornamenti in base alle evoluzioni meteo. Le squadre di tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), sono al lavoro da questa notte per presidiare le linee interessate dall’interruzione.

20.20 – Il prefetto di Siracusa Giusi Scaduto in vista dell’arrivo di Medicane, l’uragano mediterraneo che a partire da stanotte dovrebbe abbattersi sulla Sicilia sud orientale, ha attivato il Centro di coordinamento dei soccorsi (Ccs), organo che coordina l’azione di sindaci, forze dell’ordine, protezione civile, Asp e Anas. Dalla Prefettura è arrivato l’invito a limitare al massimo gli spostamenti. A Siracusa piove da diverse ore ma le raffiche di vento intenso sono previste a partire dalla mezzanotte. In ogni Comune è stato comunque attivato il Con, centro operativo comunale per coordinare i servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. Anche domani scuole chiuse così come cimiteri, impianti sportivi pubblici e privati. Non si registrano particolari situazioni di pericolo: sotto osservazione l’area di Riviera Dionisio il Grande dove ha ceduto una parte di costone roccioso in mare. Inibito l’accesso all’area del vicino Monumento ai Caduti.

20.10 – “Il fenomeno meteo in Sicilia orientale “non si è esaurito, ha avuto un momento di tregua che si sta consumando in queste ore, ma noi ci attendiamo che tra stanotte e domani riprenda” e “le previsioni ci impongono una grande cautela perché, come ci dicono i modelli, avremo a che fare con velocità del vento estremamente elevate, possibilità di mareggiate e precipitazioni intense” che “colpiscono un territorio già fragile” e “gli effetti potrebbero diventare importanti”, a dirlo è Fabrizio Curcio, capo del Dipartimento della Protezione Civile.

20.00 – Sono vicino in particolare alle famiglie delle tre vittime”. Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa al termine del Cdm, parlando delle vittime del maltempo in Sicilia ed esprimendo “vicinanza alle popolazioni colpite dai nubifragi”

19.20 – Sale l’allerta anche in provincia di Ragusa. “Nella giornata di domani, venerdì 29 ottobre, nel territorio comunale resteranno chiuse, per allerta meteo rossa, le scuole di ogni ordine e grado, gli Uffici Pubblici e le palestre. Alla luce del bollettino della Protezione Civile relativo allo stato di allarme presente nel territorio comunale, dovuto a rischio idrogeologico e idraulico per temporali, il Sindaco di Santa Croce Camerina, Giovanni Barone, ha firmato un’ordinanza sindacale che prevede la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, gli uffici pubblici e le palestre per evitare pericoli alle persone e di dovere provvedere in merito, stante l’esigenza di tutelare la pubblica incolumità”, dice la nota inviata dal Comune del Ragusano.

19.00 – Una città fantasma quella che si è presentata sotto gli occhi dei pochi, pochissimi turisti presenti a Catania. Attività commerciali chiuse nella maggioranza, siti culturali e turistici chiusi in attesa del maltempo.

“Siamo in una bolla, sembra un film – dice Nino mentre passa davanti ai sacchi di sabbia vulcanica piazzati davanti a una delle tante vetrine dei negozi del centro storico etneo – non sappiamo cosa dovrebbe succedere più di quello che è successo martedì scorso”.

18.50 – Intanto arrivano i drammatici dati sulla quantità di pioggia che nelle scorse ore ha già colpito l’Isola. “Sulla Sicilia in 3 giorni si è già rovesciato circa 1/3 dei 700 millimetri di pioggia che mediamente cadono in un anno sull’isola. Ad evidenziarlo, sulla base dei dati forniti dal S.I.A.S. (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano), è il report settimanale dell’Osservatorio Anbi sulle Risorse Idriche. Anbi rivela che “a Lentini, nel Siracusano, i pluviometri hanno registrato mm. 275,4, con una punta di mm.150 in una sola ora”. Ci sono state “punte di 1200 millimetri sull’Etna” e “alla stazione pluviometrica di Linguaglossa Etna Nord sono stati segnalati mm.398,8 in una giornata”. “Dobbiamo essere consci che il rischio zero non esiste – commenta Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (Anbi) -, ma l’uragano mediterraneo è un ulteriore segnale di aggravamento della crisi climatica in atto e che evidenzia sempre più l’inadeguatezza complessiva del nostro sistema di difesa del suolo”. “E’ un’emergenza cui, nell’immediato, possiamo rispondere solo con una campagna di prevenzione civile, atta a migliorare la capacità di resilienza delle comunità -, aggiunge Massimo Gargano, Direttore Generale di Anbi -. Contestualmente è indispensabile accelerare l’iter per interventi strutturali, capaci di ridurre il rischio idrogeologico di fronte all’estremizzazione degli eventi atmosferici. I Consorzi di bonifica non solo sono impegnati quotidianamente sul territorio, ma hanno centinaia di progetti pronti in attesa del via definitivo”.

18.25 – Hub e punti vaccinali territoriali dell’Asp saranno chiusi per l’intera giornata di domani in seguito alla nuova allerta meteo diramata dalla protezione civile regionale. Sarà anche sospeso il servizio tamponi drive in sia a Catania che ad Acireale. Nuovo rinvio anche per i tamponi di fine isolamento programmati per gli studenti in quarantena.

“Ci adeguiamo alle indicazioni della protezione civile – spiega il commissario emergenza Covid, Pino Liberti – a tutela degli utenti e degli operatori sanitari. Le previsioni meteo, al momento, impongono uno stop. Per questa ragione, di concerto con il direttore generale dell’Asp, Maurizio Lanza e del direttore sanitario Antonino Rapisarda, abbiamo deciso di chiudere hub e punti vaccinali territoriali”.

Tutti gli utenti prenotati per la somministrazione del vaccino, potranno recarsi negli hub e nei punti vaccinali territoriali, quando saranno nuovamente operativi, senza dover fare una nuova prenotazione.

18.15 – L’uragano fa paura: le città provono a blindarsi. A Catania vigili del fuco, protezione civile e forze dell’ordine hanno schierato uomini e mezzi in centro e in periferia. Per monitorare la situazione e far fronte alle evenienze e alle richieste che potranno evidenziarsi la Prefettura ha organizzato il Centro coordinamento soccorsi h24.

17.50 – “Ho il dovere di raccomandare a tutti di evitare spostamenti e, soprattutto, rinunciare all’uso di automobili, in caso di pioggia: l’insidia è sempre dietro l’angolo”. È l’appello del presidente della Regione, Nello Musumeci, ai siciliani per l’allerta meteo rossa sulla parte orientale dell’Isola.

17.40 – Il Comune di Catania sta predisponendo “la chiusura precauzionale del lungomare dalla mezzanotte di oggi per rischio forti mareggiate, con onde molto alte, a causa del passaggio di un uragano nelle coste marinare della Sicilia orientale”. La misura cautelativa che il sindaco si accinge a sottoscrivere è stata concordata nella tarda mattinata di oggi nel corso di un vertice in prefettura. Il primo cittadino “raccomanda ancora una volta ai cittadini di muoversi da casa soltanto per casi di effettiva necessità, a maggiore ragione nelle ore notturne, quando gli esperti ritengono possibile il passaggio dell’uragano nelle coste orientali siciliane e dunque anche nel golfo di Catania”

17.35 – Una tromba marina è stata immortalata con foto nel primo pomeriggio a Siracusa, dove i cittadini si trovano a vivere vere e proprie ore di pre allerta. Il ciclone si avvicina, mentre nella città rimangono chiuse le scuole, ville, giardini, cimiteri.

17.32 – Piogge intense a Pantelleria, la Protezione civile e l’appello alla popolazione: “Restate a casa”

17.30 – Allerta rossa su buona parte della Sicilia e arancione sul resto dell’isola e sulla Calabria: il Dipartimento della Protezione Civile ha prolungato l’avviso meteo emesso nella giornata di ieri confermando che la forte perturbazione – al momento presente a est di Malta – risalirà nelle prossime ore le coste ioniche di Sicilia e Calabria portando piogge e temporali localmente anche molto intensi. IL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI