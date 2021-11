Mediterraneo e Mezzogiorno, nasce il centro studi Napoleone Colajanni

Il think tank nasce dall'iniziativa di Paolo Garofalo.

Il Centro Studi Med. Mez. per le Ricerche e la Documentazione sul Mediterraneo e il Mezzogiorno“Napoleone Colajanni” è nato il 24 ottobre del 2021, dopo mesi di dibattito sull’opportunità o meno di costituirla, del gruppo dei fondatori che considera l’attività dello studioso e politico siciliano come ancora una strada maestra ricca di indicazioni da seguire per una comprensione laica della società contemporanea.

I fondatori, di diverse estrazioni politiche, sono accomunati dalla cultura laica e aperta chel’Onorevole Colajanni aveva ampiamente dimostrato nel corso della sua lunga attività parlamentare, ed anche come statistico, medico e sociologo, e dalla dura posizione che ha costantemente tenuto contro la mafia, la corruzione, il razzismo e le disuguaglianze, e dalla posizione meridionalista e contemporaneamente unitaria dello Stato Italiano (Colajanni fu anche garibaldino e forte sostenitoredell’unità del Paese).

Per promuovere le giornate di studi entro il 2021, anno che celebra il centenario della morte di Colajanni e il 160° dell’Unità, si è dovuto limitare il numero dei fondatori, e nella riunione costituentei soci si sono dati già l’obiettivo di valutare le diverse richieste di adesione, anche straniere.

Per una migliore lettura dell’Associazione, descriviamo per titoli i Soci fondatori con i ruoli dielezione.

 Il Presidente dell’Associazione Paolo Garofalo, è un funzionario direttivo della Regione Siciliana, autore di diversi saggi sulla comunicazione e i diritti umani, è stato più volte consigliere comunale e Sindaco della Città di Enna, dal 2010 al 2015.

 La Vice Presidente Vicaria, Serafina Buarné, è stata la Coordinatrice degli Uffici Anticorruzione di Roma Capitale poi Segretaria Generale di Roma Capitale e di Roma Metropolitana.

 Il Vice Presidente Fernando Adonia è giornalista di Live Sicilia e del Settimanale antimafia“S”, ed è Direttore di Paesi Etnei Oggi.

 Il Vice Presidente Eugenio Bonanno, è stato Dirigente dell’Asp di Siracusa si è occupato del Welfare siciliano.

 Il Segretario Sergio Severino, autore di diverse pubblicazioni, è Professore Ordinario di Sociologia generale all’Università Kore di Enna ed ha insegnato nelle università di Riga,Varsavia, Catania, Budapest, Palermo, Messina, Dobrich e Siauliai.

 Il Tesoriere Silvestro Giamblanco, Ispettore del Lavoro, è il Responsabile della Corte Nazionale di Giustizia della UISP.

 Il Presidente della Commissione di Garanzia Salvo Fleres, giornalista e scrittore di diverse pubblicazioni, direttore della rivista Metropolis+, è stato Senatore della Repubblica, VicePresidente dell’Assemblea Regionale Siciliana ed Assessore della Regione Sicilia, nonché Garante dei detenuti per la Sicilia e Coordinatore Nazionale dei Garanti.

 La Vice Presidente della Commissione di Garanzia, Tiziana Arena è Ingegnere all’UniversitàKore e Consigliere comunale ad Enna.

 Il Segretario della Commissione di Garanzia Fabio Fidotta è Dirigente Scolastico. I componenti del Consiglio Direttivo:

 Franz Cantalupo, è psicologo ed attore di teatro e cinema. Ha lavorato con Sabina Guzzanti(il ruolo di Vito Ciancimino nel film La Trattativa, red carpet al Festival del Cinema di Venezia), con Luchetti e McGilvray per il cinema, e per la televisione nei film: La Fuggitiva, Il cacciatore di mafiosi, i bastardi di Pizzofalcone, ecc… e al teatro con le regie di Gian Marco Tognazzi, Giancarlo Tedeschi, Lia Chiappara….

 Matteo Fano è Antropologo al Centre Norbert Elias Ehess – Università di Marsiglia.

 Monica Fastuca, è pedagogista, poetessa e fotografa.

 Armando Glorioso, Imprenditore, è sindaco di Nissoria.

 Nicola Malizia, è Criminologo Docente dell’Università Kore, autore di diversi saggi econsulente di magistratura e forze dell’ordine.

 Francesco Nasonte, Funzionario del Crédit agricole, è stato Assessore e Consigliere comunalee Consigliere provinciale ad Enna.

 Valentina Rizzo, Antropologa e libraria, ha curato la riedizione di “Ire e spropositi di CesareLombroso” e “Per la razza maledetta” di Napoleone Colajanni, per la Palindromo Edizioni.

 Luigi Guarneri, infettivologo, è Responsabile del Reparto di Malattie Infettive dell’OspedaleUmberto I di Enna.Med.Mez. si ispira a principi di solidarietà, antirazzismo, ecologia, legalità, antimafia/e, laicità, giustizia, libertà e nonviolenza ed è un centro di vita associativa, pluralista, aconfessionale, apartitico a carattere volontario, laico, democratico e progressista che tende a valorizzare e promuovere le pari opportunità el’inclusione sociale di ogni persona umana.Med.Mez. opera per attenuare le differenze sociali dovute a genere, orientamento di genere, nazionalità, condizioni sociali ed economiche, istruzione, orientamento religioso; promuovere ogni tipo di attività culturale, ricreativa, sociale tendente alla valorizzazione della cultura e della civiltà del Mediterraneo, europea e nazionale, con particolare attenzione al Mezzogiorno d’Italia, nel pieno rispetto della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.Possono aderire a Med.Mez. singole persone, italiane e straniere, altre associazioni, italiane e straniere, enti, sigle, organizzazioni di ogni genere, tranne quelle incompatibili con i principi di solidarietà, pluralismo, democrazia, ecologia, legalità, antimafia/e, laicità, giustizia, libertà, nonviolenza e a tutto quanto si ispirano lefinalità dell’Associazione.



