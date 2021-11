Sicilia, via libera ai concorsi per i forestali: bando con 600 posti

PALERMO – L’Ars ha approvato il disegno di legge “Norme in materia di funzionamento del Corpo forestale della Regione siciliana”. Un risultato ottenuto con il voto favorevole di tutta la maggioranza e con l’astensione delle opposizioni.

“Il voto finale di oggi in Aula dà finalmente una copertura finanziaria adeguata a potenziare l’organico della Guardia Forestale”, commenta l’onorevole Giusi Savarino a margine della seduta.

“Sin da subito in IV Commissione, in sinergia con il Governo Musumeci, avevamo accolto gli accorati appelli del dirigente generale del Corpo Forestale della Regione siciliana, dott. Salerno, e assieme all’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, on.le Cordaro, ci siamo impegnati per produrre tutti gli atti propedeutici e normativi necessari per mettere in condizione il Corpo Forestale di operare sul territorio in maniera appropriata, specie in un momento storico particolare in cui incendi e allagamenti impensieriscono, e non poco, tutti i siciliani”.

Prosegue l’onorevole: “Anche oggi, con il #GovernoMusumeci si apre la stagione dei concorsi: sono 600 i posti messi a bando con immissione al ruolo entro 5 anni, con l’obiettivo di incrementare l’organico del Corpo Forestale, che da anni soffre una notevole carenza di personale, di garantire il ricambio generazionale e di offrire una possibilità occupazionale a tanti giovani. Una legge che restituisce dignità al Corpo Forestale e restituisce un Corpo Forestale pienamente efficace alla Regione Siciliana”.

Anche l’onorevole Vincenzo Figuccia ha commentato il risultato ottenuto in aula. “Esprimo piena soddisfazione per l’approvazione, avvenuta oggi in Aula, della norma che prevede l’assunzione di personale a tempo indeterminato all’interno del Corpo Forestale della Regione Siciliana. “La norma in questione prevede lo stanziamento delle risorse economiche per bandire il concorso ed al contempo garantisce l’assunzione di circa 47 operai forestali, all’interno di una graduatoria che prevede l’assunzione di circa 600 persone nel corso del quinquennio”, ha detto Figuccia. “Per tali ragioni considero l’atto approvato oggi dal Parlamento regionale, una legge necessaria che si inserisce nell’idea di uno svecchiamento del personale. Molti forestali, infatti, hanno ormai un’età per la quale andrebbe immaginato un percorso di stabilizzazione a tempo pieno e un processo di turn over che, consenta, finalmente, attraverso questa norma l’assunzione di nuovo personale”.

“Esprimo la soddisfazione mia personale e quella del governo Musumeci per l’approvazione all’Ars della norma che finanzia l’assunzione di nuovi agenti all’interno del Corpo forestale attraverso apposite procedure concorsuali. Voglio ringraziare il Parlamento tutto per la sensibilità dimostrata in questa occasione”. Lo ha detto l’assessore regionale al Territorio e ambiente, Toto Cordaro, commentando l’approvazione all’Assemblea regionale della norma che dà il via libera ai concorsi.

CONTINUA A KEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI