Allerta meteo, allagamenti nel calatino e disagi a Ramacca

CATANIA – La perturbazione arriva nel tardo pomeriggio, con pioggia e fulmini che iniziano a cadere soprattutto sulla zona a sud della provincia. Se, infatti, con i primi temporali non si registrano particolari criticità nell’area metropolitana di Catania, disagi e danni si segnalano in questo momento soprattutto nella zona di Caltagirone e a Ramacca. Segnalati allagamenti anche ad Adrano.

La zona a sud

Allagamenti, danni d’acqua e richieste di soccorso per auto in difficoltà sono segnalati al momento soprattutto a Caltagirone e Mazzarrone. Problemi anche a Ramacca, dove diversi automobilisti sono rimasti bloccati all’interno delle loro vetture sulla Strata statale 288 per l’esondazione del torrente Sbardalasino in territorio di Ramacca, centro agrumicolo della Piana di Catania. Sul posto sono presenti carabinieri e polizia municipale. Il Dipartimento regionale della Protezione civile della Sicilia ha inviato due mezzi e sei volontari per i soccorsi.

Proprio nel calatino il Sias, Servizio informativo agrometeorologico siciliano, riporta oltre trenta millimetri di pioggia caduti da stamattina.

Adrano e Biancavilla

Allagamenti sono stati segnalati alla Sala operativa dei Vigili del fuoco anche ad Adrano, sull’Etna, e a Biancavilla, dove viale dei Fiori risulta completamente allagato.

Biancavilla, viale dei Fiori.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI