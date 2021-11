Terza dose del vaccino Covid: chi la può fare e quando prenotare

ROMA – La campagna vaccinale per la terza dose in Italia procede speditamente. A partire da dicembre potranno sottoporsi per la terza volta al vaccino anti-Covid anche le persone della fascia d’età tra i 40 e i 59 anni.

Chi può fare la terza dose

Attualmente la somministrazione delle terze dosi è raccomandata per tutti gli over 60, per il personale e gli ospiti delle Rsa, per medici, infermieri, e le altre professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario, per i fragili anche sotto i 60 anni (ma maggiorenni), per tutti gli immunodepressi.

Quando fare la terza dose

Generalmente la somministrazione della terza dose viene consigliata 6 mesi dopo l’ultima. In Italia, indipendentemente dal vaccino utilizzato per il primo ciclo vaccinale (Astrazeneca, Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson) si utilizza come dose ‘booster’ esclusivamente uno dei due vaccini a m-Rna (Pfizer o Moderna). Nel caso di Moderna, per il richiamo è sufficiente una dose dimezzata.



