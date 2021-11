ROMA – Quirinale, Mattarella esclude il bis e cita Leone. Giovanni Leone, come Antonio Segni, chiese “la non rieleggibilità del presidente della Repubblica con l’eliminazione del semestre bianco – ha detto il presidente della Repubblica in un incontro al Quirinale in occasione dei 20 anni della morte di Giovanni Leone -“. Mattarella ribadisce una indisponibilità a continuare il mandato di Capo dello Stato già espressa qualche mese fa in occasione di della commemorazione di Antonio Segni.

Le elezioni del prossimo inquilino del Quirinale si svolgeranno a partire da metà gennaio 2022, il mandato scadrà il 3 febbraio prossimo. Il presidente si tira fuori dalla corsa, dunque. E tra i partiti che sostengono la larga maggioranza su cui si regge il governo guidato da Mario Draghi iniziano le strategie per individuare il successore: una partita tutt’altro che semplice.



