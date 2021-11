Covid: muore a 53 anni dopo il vaccino, scatta indagine

In corso gli accertamenti per scoprire la causa del decesso

LIVORNO – Un uomo di 53 anni è morto per un malore subito dopo essersi vaccinato. E’ accaduto a Castelnuovo della misericordia, in provincia di Livorno. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Livorno, ma è deceduto in ambulanza. Si era recato al centro vaccinale per essere sottoposto al vaccino anti-Covid, ma subito dopo il vaccino ha accusato il fatale malore. Una tragedia che lascia ammutoliti i familiari e gli amici dell’uomo. Sulla vicenda sono in corso accertamenti.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI