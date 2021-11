Vaccini, Gelmini: al lavoro per abbassare il limite d’età per la terza dose

Il ministro per gli Affari regionali annuncia novità in arrivo per contrastare la quarta ondata Covid

ROMA – Dopo la riduzione dell’intervallo per la terza dose da 6 a 5 mesi e l’apertura agli over 40, “il ministro Speranza sta lavorando per abbassare ulteriormente il limite di età” per la dose booster. Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini a ‘Mattino 5’ parlando delle misure per far fronte alla quarta ondata del Covid. “Il governo prenderà a breve decisioni importanti, non vogliamo perdere tempo e sottovalutare la situazione – ha aggiunto – per tutelare la salute delle persone ed evitare di interrompere la ripresa”.



