Rispoli: “Vazquez a Palermo era fuori rosa per Zamparini”

Andrea Rispoli, ex terzino del Palermo oggi rimasto svincolato, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo passato in rosanero. Il difensore ha raccontato qualche aneddoto del suo periodo passato nel club del capoluogo siciliano: “Iachini è un uomo corretto, dice quello che ti deve dire in faccia. Poi lavora, lavora, lavora. Cura i dettagli, può giocare con diversi schieramenti tattici, ad esempio – spiega il calciatore ai microfoni di “ParmaToday” – a Palermo ha giocato con Vazquez vicino a Gilardino con un 3-5-2. Cosa è successo con Vazquez a Palermo? Franco era fuori rosa, lo aveva deciso il presidente Zamparini. Ma il mister lo osservava mentre si allenava lontano dalla squadra. Aveva notato le sue qualità. Qualcosa che lo ha spinto ad andare a parlare con il presidente per cercare di farlo rientrare. Sosteneva che con Vazquez potesse arrivare la svolta e così è stato. Ha fatto cose incredibili con Iachini”.



