Vaccini, da dicembre terza dose per tutti gli over 18: tutte le novità

ROMA – Dal 1 dicembre tutti gli over 18 potranno ricevere la terza dose di vaccino anti Covid. L’annuncio è del ministro della Salute Roberto Speranza in una conferenza stampa con il presidente del Consiglio Mario Draghi e al ministro per gli Affari regionali Maria Stella Gelmini. L’incontro con la stampa è servito per spiegare tutte le misure contenute nel nuovo decreto con Super Green pass che partirà dal 6 dicembre in tutte le Regioni, qualunque sia la propria fascia di colore, e obbligo vaccinale per alcune categorie.

“Il messaggio di fondo che intendiamo dare è un rafforzamento del Green pass per evitare chiusure e riduzioni di capienze, proviamo ad avere una disciplina più rigida ma bilanciamo questo col ridurre le restrizioni – ha detto Speranza -. La durata del certificato verde passa da 12 a 9 mesi″.

Il governo ha annunciato anche che l’obbligo vaccinale sarà esteso al personale non sanitario che lavora nel resto del comparto salute, alle forze dell’ordine, ai militari e a tutto il personale scolastico.

Dal primo dicembre, dunque, tutti gli over 18 potranno effettuare la prenotazione per la dose di richiamo del vaccino Covid tenendo conto delle disposizioni sanitarie di ciascuna Regione. Per il richiamo verranno utilizzati solo vaccino a mRna, cioè Pfizer-BioNtech e Moderna.

Altra novità è l’anticipo della dose booster da sei a 5 mesi dall’ultima somministrazione che è stata ufficializzata dal governo martedì.



