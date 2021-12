ENNA – A causa di un tamponamento fra più veicoli al chilometro 5 della Statale 626 ‘Della Valle del Salso’, il traffico è bloccato sull’arteria, in entrambe le direzioni, a Enna.

Sul posto presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e ripristinare la normale circolazione il prima possibile e in piena sicurezza per gli utenti.



